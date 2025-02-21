Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 129 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tổng hợp và ghi chép số liệu từ các chứng từ phát sinh trong hoạt động bán hàng như đơn hàng vào phần mềm kế toán để quản lý hoạt động bán hàng.

- Thống kê số liệu bán hàng trong ngày để báo cáo kế toán trưởng, giám đốc

- Giám sát, đối chiếu số liệu bán hàng với bộ phận kinh doanh, điều vận, duyệt phần khối lượng số tiền trên thanh toán cho nhà cung cấp

- Lập, phát hành và gửi hóa đơn cho khách hàng dựa trên cơ sở chứng từ, số lượng xuất ra, giá bán, nhà cung cấp và các thông tin khác theo quy định.

- Ghi chép, phân loại và định khoản các chứng từ để làm căn cứ ghi nhận vào các sổ sách liên quan.

- Giám sát và đối chiếu các khoản phải thu, công nợ của khách hàng.

- Lập và theo dõi hợp đồng bán hàng, biên bản thu hồi, hủy hóa đơn,v.vv...

- Lập báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ.

- Liên kết với kế toán công nợ, kế toán tổng hợp thu hồi công nợ

- Cập nhật giá, sản phẩm mới và thông tin khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan;

- Có kinh nghiệm tương đương từ 3 năm;

- Tuổi 23 - 42. Ưu tiên đã làm việc trong các công ty vận tải, logistics;

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng, am hiểu các quy định về kế toán;

-

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Excel;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao;

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000+ Thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin