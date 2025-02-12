Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mô tả công việc:

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng

• Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng qua điện thoại, zalo...

• Chuyển đơn hàng của khách hàng sang cho đối tác sản xuất.

• Bám sát và đôn đốc việc vận chuyển đơn hàng.

• Ghi chép số sách theo từng đơn hàng của từng khách hàng

Theo dõi và đôn đốc công nợ

• Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng và đối tác sản xuất.

• Đôn đốc, thúc giục khách hàng thanh toán theo đúng thời hạn.

• Trình ký thanh toán các khoản phải trả của công ty.

Lập báo cáo kế toán

• Lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh hàng tháng, bao gồm doanh số bán hàng, doanh số thu về, các khoản chi phí khác: lương, chi phí văn phòng, phải trả nhà cung cấp...

Các nhiệm vụ khác

• Các công việc văn phòng khác theo yêu cầu của Quản lý.