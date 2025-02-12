Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec
- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà CT5, khu đô thị Sudico, phường Mỹ Đình 1
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Mô tả công việc:
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng
• Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng qua điện thoại, zalo...
• Chuyển đơn hàng của khách hàng sang cho đối tác sản xuất.
• Bám sát và đôn đốc việc vận chuyển đơn hàng.
• Ghi chép số sách theo từng đơn hàng của từng khách hàng
Theo dõi và đôn đốc công nợ
• Hàng tháng đối chiếu công nợ với khách hàng và đối tác sản xuất.
• Đôn đốc, thúc giục khách hàng thanh toán theo đúng thời hạn.
• Trình ký thanh toán các khoản phải trả của công ty.
Lập báo cáo kế toán
• Lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh hàng tháng, bao gồm doanh số bán hàng, doanh số thu về, các khoản chi phí khác: lương, chi phí văn phòng, phải trả nhà cung cấp...
Các nhiệm vụ khác
• Các công việc văn phòng khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI