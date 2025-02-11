Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Cầu Chùa, Kiêu Kỵ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Trực điện thoại, tiếp nhận đơn hàng của KH
- Giao dịch bán hàng, công nợ.
- Kế toán kho, xuất, nhập, tồn hàng ngày.
- Quản lý khách theo vùng, giới thiệu và phát triển mặt hàng của công ty.
- Địa chỉ làm việc: Cầu Chùa, Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế Toán, kinh tế, Quản trị kinh doanh... trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên,
- Chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó.
- Có ý thức làm việc lâu dài, ổn định.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 8 - 12 triệu
- Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ Lễ, Tết...
- Các chế độ theo quy định của công ty.
- Thưởng Tết hàng năm
- Được hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng
