Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cầu Chùa, Kiêu Kỵ,Hà Nội

Kế toán bán hàng

- Trực điện thoại, tiếp nhận đơn hàng của KH

- Giao dịch bán hàng, công nợ.

- Kế toán kho, xuất, nhập, tồn hàng ngày.

- Quản lý khách theo vùng, giới thiệu và phát triển mặt hàng của công ty.

- Địa chỉ làm việc: Cầu Chùa, Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế Toán, kinh tế, Quản trị kinh doanh... trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên,

- Chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó.

- Có ý thức làm việc lâu dài, ổn định.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 triệu

- Được đóng BHYT, BHXH, nghỉ Lễ, Tết...

- Các chế độ theo quy định của công ty.

- Thưởng Tết hàng năm

- Được hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Hằng

