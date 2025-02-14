Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Deborah làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán doanh thu/bán hàng, kế toán kho theo đúng quy trình, chính sách của công ty.

Theo dõi, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu, bán hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.

Lập báo cáo doanh thu, bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi được yêu cầu.

Cập nhật, quản lý dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán (nếu có).

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán do công ty tổ chức.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về kế toán doanh thu, bán hàng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ.

Tại Công Ty Cổ Phần Deborah Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11tr-15tr (tùy năng lực)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Deborah

