Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ATS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Vietcombank Tây, lô HH03, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

- Kiểm tra, kiểm soát đơn hàng, ghi nhận hạch toán doanh số... và lập hóa đơn GTGT theo quy định.

- Tập hợp hợp đồng, hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan công việc bán hàng. Lưu trữ hồ sơ bán hàng của Công ty theo quy định.

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của KTT.

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

- Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

- Cẩn thận, trách nhiệm cao đối với công việc

- Thu nhập 8.000.000 - 9.000.000 (deal theo năng lực);

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến;

- Văn hóa công ty trẻ, độ tuổi 9x - 2000, sếp cực tâm lý;

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...;

- Được uống trà sữa, cà phê miễn phí được pha chế từ các chuyên gia trong ngành.

