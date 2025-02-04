Tuyển Kế toán bán hàng Picomat làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hiểu rõ về các sản phẩm/dịch vụ và chính sách bán hàng của công ty (bao gồm cả phần sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm);

Đón tiếp, tư vấn tới khách hàng của công ty (trực tiếp và/hoặc qua các phương tiện điện tử khác) phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đảm bảo đúng chính sách của Công ty và đạt hiệu quả cao;

• Tiếp nhận thông tin đơn hàng, xác nhận đơn hàng/hợp đồng với khách hàng theo quy định;

• Theo dõi, thực hiện các đơn hàng/hợp đồng đã ký kết đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung quy định tại đơn hàng/hợp đồng;

• Chịu trách nhiệm sắp xếp xe vận chuyển hàng hóa, theo dõi công nợ khách hàng, chăm sóc khách hàng trong khu vực mình phụ trách;

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến bán hàng: Lập phiếu bốc hàng, HĐBH, PXK, Phiếu thu, Phiếu Chi, đề xuất thanh toán...theo quy định;

• Lập các báo cáo tổng hợp sổ quỹ, báo cáo chăm sóc khách hàng, và báo cáo liên quan đến doanh thu bán hàng theo ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

• Tổng hợp và in các đơn đặt hàng sản xuất từ các điểm bán hàng;

• Tổng hợp và lưu trữ các chứng từ bán hàng hợp lệ và bàn giao cho bộ phận kế toán theo quy định;

•Tiếp nhận thông tin lịch xe từ các điểm bán hàng để sắp xếp lịch xe cho phù hợp;

• Phối hợp với phòng kinh doanh, phòng marketing chăm sóc khách hàng trong các hoạt động gửi email marketing, và các chiến dịch triển lãm, chiến dịch phát triển thị trường, sản phẩm mới...

• Các hoạt động tương tác nội bộ trong công ty

• Các công việc khác theo sự điều động/phân công của Lãnh đạo/Quản lý công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

• Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán bán hàng

• Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên.

• Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao

• Chịu được áp lực cao trong công việc

• Có khả năng làm việc độc lập.

Tại Picomat Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận trực tiếp từ 7 triệu – 10 triệu

- Thời gian làm việc: Từ T2-T6, từ 8h – 17h và sáng thứ 7 từ 8:00-11:30

- Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương chính thức

- Hưởng các chế độ đãi ngộ, thưởng, phúc lợi, .... Khác theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

- Cơ hội thăng tiến không giới hạn

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN; du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Picomat

