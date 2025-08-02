Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận các chính sách bán hàng, lập bảng theo dõi các chính sách bán hàng và kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng, phản hồi với bộ phận Logistics nếu có sai sót

Kiểm tra điều kiện xuất đơn hàng, các thông tin của đơn hàng: đơn giá, chính sách bán hàng cho khách hàng (chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng, hàng tặng kèm đơn) trên PM DMS;

Xuất hóa đơn cho khách hàng

Hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh trong tháng (Doanh thu mảng Dược Nano, Doanh thu tại các nhà thuốc)

Hạch toán xuất kho đối với hàng tặng, hàng khuyến mại.

Kiểm tra báo cáo doanh số tháng do bộ phận kinh doanh lập

Kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng, chốt số vào ngày cuối cùng của tháng

Đối chiếu công nợ thu hộ với đơn vị giao hàng, rà soát công nợ phải thu khách hàng

Quản lý quỹ tại chi nhánh

Tốt nghiệp Cao đẳng đại học các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm

Thành thạo phần mềm kế toán

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

