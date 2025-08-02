Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
- Hồ Chí Minh: 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận các chính sách bán hàng, lập bảng theo dõi các chính sách bán hàng và kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng, phản hồi với bộ phận Logistics nếu có sai sót
Kiểm tra điều kiện xuất đơn hàng, các thông tin của đơn hàng: đơn giá, chính sách bán hàng cho khách hàng (chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng, hàng tặng kèm đơn) trên PM DMS;
Xuất hóa đơn cho khách hàng
Hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh trong tháng (Doanh thu mảng Dược Nano, Doanh thu tại các nhà thuốc)
Hạch toán xuất kho đối với hàng tặng, hàng khuyến mại.
Kiểm tra báo cáo doanh số tháng do bộ phận kinh doanh lập
Kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng, chốt số vào ngày cuối cùng của tháng
Đối chiếu công nợ thu hộ với đơn vị giao hàng, rà soát công nợ phải thu khách hàng
Quản lý quỹ tại chi nhánh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm
Thành thạo phần mềm kế toán
Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh
Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%
Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
