Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Lên đơn hàng theo yêu cầu của khách

• Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng

• Theo dõi và báo doanh thu của khách hàng đạt chính sách

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe.

Bằng cấp học, chứng chỉ liên quan.

1 bản CV đầy đủ chứa các thông tin sau:

- Thông tin cá nhân,

- Quá trình công tác và làm việc của bản thân,

- Kinh nghiệm cho vị trí Kiểm nghiệm viên

- Những kỹ năng nổi trội,

- Mức lương mong muốn

