Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 90 Nguyễn Thị Thử, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Lên đơn hàng theo yêu cầu của khách
• Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng
• Theo dõi và báo doanh thu của khách hàng đạt chính sách
Hồ sơ bao gồm:
Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe.
Bằng cấp học, chứng chỉ liên quan.
1 bản CV đầy đủ chứa các thông tin sau:
- Thông tin cá nhân,
- Quá trình công tác và làm việc của bản thân,
- Kinh nghiệm cho vị trí Kiểm nghiệm viên
- Những kỹ năng nổi trội,
- Mức lương mong muốn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ HOÀN ANH
