Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện việc nhập vật tư
Thực hiện việc xuất kho, lên đơn bán hàng
Quản lý công nợ phải thu của khách hàng
Lập báo cáo bán hàng nội bộ
Lập tờ khai thuế hộ Kinh doanh cá thể theo tháng/quý/năm
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho, hàng hóa
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán
Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.
Thành thạo EXCEL, WORD
Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA/ KIOT VIỆT
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn
Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 - 10 triệu/tháng + Phụ cấp
Đóng BHXH đầy đủ và các chế độ theo quy định của Nhà nước
Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao & thưởng sáng tạo, đột phá
Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
