Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Thực hiện việc nhập vật tư

Thực hiện việc nhập vật tư

Thực hiện việc xuất kho, lên đơn bán hàng

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng

Lập báo cáo bán hàng nội bộ

Lập tờ khai thuế hộ Kinh doanh cá thể theo tháng/quý/năm

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kho, hàng hóa

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán

Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.

Thành thạo EXCEL, WORD

Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA/ KIOT VIỆT

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực từ 8 - 10 triệu/tháng + Phụ cấp

Đóng BHXH đầy đủ và các chế độ theo quy định của Nhà nước

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao & thưởng sáng tạo, đột phá

Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

