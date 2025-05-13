Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH 79 An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản công nợ kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ các khách hàng trong sổ sách và phần mềm.

Hỗ trợ kiểm soát, đối chiếu việc nhập- xuất- kho.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để xử lý công việc phát sinh và thực hiện các công việc khác khi có sự phân công từ Quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành: kế toán, kinh tế, Quản trị kinh doanh, … các ngành nghề liên quan (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

Nhiệt tình, năng động, trung thực, làm việc có trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi

Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng tốt

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thương mại, phân phối là lợi thế

Tại Công ty TNHH 79 An Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Trao đổi khi phỏng vấn

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng trách nhiệm/năng suất/kết quả kinh doanh

Thưởng theo dịp: Lễ, Tết, Hiếu/Hỷ, Sinh nhật

Ngày phép: 4 ngày nghỉ/tháng NV tự thu xếp linh hoạt

Nghỉ lễ các dịp theo bố trí của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 79 An Khánh

