Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH 79 An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH 79 An Khánh
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty TNHH 79 An Khánh

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH 79 An Khánh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 79 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản công nợ kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho
Theo dõi, quản lý các khoản công nợ các khách hàng trong sổ sách và phần mềm.
Hỗ trợ kiểm soát, đối chiếu việc nhập- xuất- kho.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để xử lý công việc phát sinh và thực hiện các công việc khác khi có sự phân công từ Quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành: kế toán, kinh tế, Quản trị kinh doanh, … các ngành nghề liên quan (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Nhiệt tình, năng động, trung thực, làm việc có trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng tốt
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thương mại, phân phối là lợi thế

Tại Công ty TNHH 79 An Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Trao đổi khi phỏng vấn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng trách nhiệm/năng suất/kết quả kinh doanh
Thưởng theo dịp: Lễ, Tết, Hiếu/Hỷ, Sinh nhật
Ngày phép: 4 ngày nghỉ/tháng NV tự thu xếp linh hoạt
Nghỉ lễ các dịp theo bố trí của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 79 An Khánh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH 79 An Khánh

Công ty TNHH 79 An Khánh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 79 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

