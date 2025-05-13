Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH 79 An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH 79 An Khánh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 79 Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm soát và kiểm tra chứng từ bán hàng, các khoản công nợ kiểm soát và kiểm tra hàng hóa xuất nhập kho
Theo dõi, quản lý các khoản công nợ các khách hàng trong sổ sách và phần mềm.
Hỗ trợ kiểm soát, đối chiếu việc nhập- xuất- kho.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để xử lý công việc phát sinh và thực hiện các công việc khác khi có sự phân công từ Quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành: kế toán, kinh tế, Quản trị kinh doanh, … các ngành nghề liên quan (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Nhiệt tình, năng động, trung thực, làm việc có trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi
Kỹ năng giao tiếp, tin học văn phòng tốt
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thương mại, phân phối là lợi thế
Tại Công ty TNHH 79 An Khánh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trao đổi khi phỏng vấn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng trách nhiệm/năng suất/kết quả kinh doanh
Thưởng theo dịp: Lễ, Tết, Hiếu/Hỷ, Sinh nhật
Ngày phép: 4 ngày nghỉ/tháng NV tự thu xếp linh hoạt
Nghỉ lễ các dịp theo bố trí của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH 79 An Khánh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
