Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 01 Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kế toán công nợ phải thu các công trình thi công
- Cập nhật các hợp đồng thi công của công ty
- Hạch toán khối lượng quyết toán theo đợt và xuất hóa đơn GTGT ghi nhận công nợ, theo dõi kế hoạch thu hồi công nợ
- Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng và hợp đồng
- Tổng hợp hồ sơ và lưu bản gốc trọn bộ theo hợp đồng ký kết • Kế toán công nợ phải trả NCC
– Thầu phụ và đội khoán
- Tập hợp hồ sơ phát sinh công nợ từ các phòng ban, hạch toán tăng /giảm công nợ
- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và thầu phụ ( kết hợp cùng các kế toán dự án để hoàn thiện công việc này)
- Lưu hồ sơ gốc công nợ NCC, Thầu phụ, đội khoán
• Theo dõi nhập xuất tồn kho NVL, CCDC cho công trình và ghi nhận chi phí vào đúng hạng mục và công trình sử dụng.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm theo dõi công nợ
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng
Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14tr - 16tr Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Nhà nước Thưởng lễ, Tết đầy đủ
Mức lương: 14tr - 16tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Nhà nước
Thưởng lễ, Tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

