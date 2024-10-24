Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Kế toán công nợ phải thu các công trình thi công

- Cập nhật các hợp đồng thi công của công ty

- Hạch toán khối lượng quyết toán theo đợt và xuất hóa đơn GTGT ghi nhận công nợ, theo dõi kế hoạch thu hồi công nợ

- Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng và hợp đồng

- Tổng hợp hồ sơ và lưu bản gốc trọn bộ theo hợp đồng ký kết • Kế toán công nợ phải trả NCC

– Thầu phụ và đội khoán

- Tập hợp hồ sơ phát sinh công nợ từ các phòng ban, hạch toán tăng /giảm công nợ

- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và thầu phụ ( kết hợp cùng các kế toán dự án để hoàn thiện công việc này)

- Lưu hồ sơ gốc công nợ NCC, Thầu phụ, đội khoán

• Theo dõi nhập xuất tồn kho NVL, CCDC cho công trình và ghi nhận chi phí vào đúng hạng mục và công trình sử dụng.