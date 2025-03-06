Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Sông Hồng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cụm công nghiệp quất động, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

❖ Kiểm soát chứng từ công nợ của khách hàng.
❖ Kiểm soát việc hạch toán kế toán.
❖ Thực hiện các hồ sơ vay vốn ngân hàng (khi phát sinh) Đối chiếu công nợ và các khoản vay theo yêu cầu.
❖ Lập báo cáo lãi lỗ phòng kinh doanh Và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận khi phát sinh.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

❖ Giới tính: Nữ. Tuổi 23- 35.
❖ Có phương tiện đi lại.
❖ Chăm chỉ, chịu khó. Có chuyên môn về Kế toán.
❖ Đã có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất từ 02 năm trở lên. Mong muốn công việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa( 25.000đ/ ngày công), thưởng chuyên cần 300.000đ/ tháng.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Được nghỉ 1 ngày phép/ tháng, cuối năm số phép không nghỉ hết sẽ được thanh toán lại bằng tiền mặt.
Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ 02 thứ 7/tháng và Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28-BT5 -Khu đô thị Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

