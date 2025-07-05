Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ADL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ADL VIỆT NAM
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 36, KCN Tân Tạo, đường số 8 ( giao nhau với đường Tân Tạo ), Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và bảo vệ tài sản.
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm tăng ca hoặc làm việc vào ngày Lễ/Tết nếu có yêu cầu.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hàng tiêu dùng, gia dụng hoặc thương mại điện tử (TMĐT).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ADL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ADL VIỆT NAM
