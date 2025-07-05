Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH ADL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 36, KCN Tân Tạo, đường số 8 ( giao nhau với đường Tân Tạo ), Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và bảo vệ tài sản.

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm tăng ca hoặc làm việc vào ngày Lễ/Tết nếu có yêu cầu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hàng tiêu dùng, gia dụng hoặc thương mại điện tử (TMĐT).

Quyền Lợi

- Được đóng BHXH

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

