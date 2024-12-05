Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, ngăn nắp, sạch sẽ.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

Phát hành hàng hóa cho các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hàng hóa trong kho.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho bãi.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

+ Kinh nghiệm: có ít nhất 1 – 2 năm làm kho.

+ Ưu tiên ứng viên ở khu vực Đông Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 8tr + Chế độ lương thưởng theo công ty

+ Được đóng BHXH

+ Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, môi trường làm việc thoải mái, có nhiều chính sách đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.