Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Nỗ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, ngăn nắp, sạch sẽ.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và quản lý.
Phát hành hàng hóa cho các bộ phận khác khi có yêu cầu.
Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hàng hóa trong kho.
Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh kho bãi.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
+ Kinh nghiệm: có ít nhất 1 – 2 năm làm kho.
+ Ưu tiên ứng viên ở khu vực Đông Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 8tr + Chế độ lương thưởng theo công ty
+ Được đóng BHXH
+ Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, môi trường làm việc thoải mái, có nhiều chính sách đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AKITO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

