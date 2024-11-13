Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà Thương Mại Chung Cư Udic

- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ bán hàng trên phần mềm Pancake và báo cáo đơn hàng đã xuất của bộ phận kho.
Lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho những đơn hàng bán lẻ và phiếu xuất kho nội bộ trên phần mềm kế toán ASP sau khi đã kiểm tra và đối chiếu ngày N-1.
Lập chứng từ hàng bán trả lại/hoàn từ phần mềm Pancake sang phần mềm Kế toán ASP.
Kiểm tra, đối chiếu, lập chứng từ thu, chi tiền mặt – tiền gửi ngân hàng theo thực tế phát sinh.
Kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả khớp giữa phần mềm Kế toán ASP với Nhà cung cấp, Khách hàng. (Đối với công nợ phải thu thường xuyên đối chiếu trực tiếp với nhân viên kinh doanh tránh trường hợp sai sót).
Lập báo cáo doanh thu bán hàng, hàng bán trả lại, giá vốn theo từng kênh (sỉ, lẻ, thị trường)/ page trên trang tính.
Làm báo cáo đối soát Viettel post theo từng phiên đối soát, kiểm tra và báo lại bên Viettel post/bộ phận Kho/ bộ phận vận đơn những đơn trong thời gian lâu chưa được xử lý (chưa giao hàng cho khách, hàng hoàn nhưng chưa hoàn về kho, ...)
Tổng hợp file dòng tiền (tiền thu COD, tiền mặt, tiền gửi) về trong tháng gửi cho bp sale sỉ, lẻ kiểm tra khớp chưa trước ngày tính lương doanh số.
Xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
Giao dịch ngân hàng (Rút tiền, nộp tiền, UNC, …)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm thuế trong ngành thương mại.
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học và phần mềm kế toán phục vụ các công tác chuyên môn.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10.000.000đ – 11.000.000 VNĐ/tháng + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
D. Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08h00 – 12h00, 13h30 – 17h30 Thứ Hai đến hết Thứ Bảy
(Mùa đông: 08h00 – 12h00, 13h00 – 17h00 Thứ Hai đến hết Thứ Bảy)
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG INTERNATIONAL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

