Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 9 Triệu

Mức lương 85 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 85 - 9 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của Kinh doanh.

Kiểm tra công nợ, phiếu yêu cầu thanh toán đủ điều kiện giao hàng, yêu cầu thu tiền.

Kiểm tra Xuất nhập khẩu về việc duyệt yêu cầu dịch vụ.

Kiểm tra thông tin đơn hàng về các khoản tiền phát sinh: vận chuyển, chi phí khác...

Xuất biên bản giao hàng, trình các cấp phê duyệt và gửi Biên bản xuống Bộ phận kho vận.

Kiểm tra các thông tin công nợ khách hàng trong quá trình giao hàng, hàng giao đi, hàng trả về.

Theo dõi tiến độ giao hàng

Duyệt biên bản hoàn thành.

Làm các báo cáo liên quan đến Khách hàng, Doanh thu.....

Kiểm kê theo lịch được phân công.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 85 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h sáng đến 5h chiều, Thứ 7: 8h sáng đến 12h trưa

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Các loại phụ cấp khác.

Các chế độ thưởng ngày lễ, tết theo Quy định Công ty.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, đóng Bảo hiểm theo Quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Ưu đãi đặc biệt CBNV được áp dụng chương trình giảm giá với một số sản phẩm của Rita Võ.

Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin