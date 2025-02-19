Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 85 - 9 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của Kinh doanh.
Kiểm tra công nợ, phiếu yêu cầu thanh toán đủ điều kiện giao hàng, yêu cầu thu tiền.
Kiểm tra Xuất nhập khẩu về việc duyệt yêu cầu dịch vụ.
Kiểm tra thông tin đơn hàng về các khoản tiền phát sinh: vận chuyển, chi phí khác...
Xuất biên bản giao hàng, trình các cấp phê duyệt và gửi Biên bản xuống Bộ phận kho vận.
Kiểm tra các thông tin công nợ khách hàng trong quá trình giao hàng, hàng giao đi, hàng trả về.
Theo dõi tiến độ giao hàng
Duyệt biên bản hoàn thành.
Làm các báo cáo liên quan đến Khách hàng, Doanh thu.....
Kiểm kê theo lịch được phân công.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 85 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h sáng đến 5h chiều, Thứ 7: 8h sáng đến 12h trưa
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ thưởng ngày lễ, tết theo Quy định Công ty.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, đóng Bảo hiểm theo Quy định của Công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Ưu đãi đặc biệt CBNV được áp dụng chương trình giảm giá với một số sản phẩm của Rita Võ.
Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
