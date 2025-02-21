Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện công việc của một kế toán, quản lý thu chi và báo cáo thu chi hàng tháng.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục

- Hiểu rõ quy định của Pháp luật về thuế.

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trà bánh teabreak hằng ngày

- Du lịch, team building ….

- Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM

