Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8 ngõ 26 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Thực hiện công việc của một kế toán, quản lý thu chi và báo cáo thu chi hàng tháng.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
- Hiểu rõ quy định của Pháp luật về thuế.
- Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
- Hiểu rõ quy định của Pháp luật về thuế.
- Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM Thì Được Hưởng Những Gì
- Trà bánh teabreak hằng ngày
- Du lịch, team building ….
- Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật
- Du lịch, team building ….
- Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO BRAINSTEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI