Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
- Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Hỗ trợ công việc kế toán thuế: cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Hỗ trợ xử lý bảo hiểm xã hội
Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm.
Các công việc kế toán nội bộ khác
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là nữ, độ tuổi 25-35, có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Fast...
Triển khai chi tiết công việc, có thể làm việc độc lập 1 mình
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
9.000.000đ – 12.000.000đ + Thưởng (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Ưu đãi cho con khi tham gia học tại hệ thống.
Tham gia các buổi team building, du lịch, happy hour, sinh nhật hàng tháng cùng Trung tâm;
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI