Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Hỗ trợ công việc kế toán thuế: cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Hỗ trợ xử lý bảo hiểm xã hội
Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm.
Các công việc kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Là nữ, độ tuổi 25-35, có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Fast...
Triển khai chi tiết công việc, có thể làm việc độc lập 1 mình

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 9.000.000đ – 12.000.000đ + Thưởng (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Ưu đãi cho con khi tham gia học tại hệ thống.
Tham gia các buổi team building, du lịch, happy hour, sinh nhật hàng tháng cùng Trung tâm;
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

