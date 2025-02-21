Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán nội bộ

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

Hỗ trợ công việc kế toán thuế: cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Hỗ trợ xử lý bảo hiểm xã hội

Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm.

Các công việc kế toán nội bộ khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Là nữ, độ tuổi 25-35, có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Fast...

Triển khai chi tiết công việc, có thể làm việc độc lập 1 mình

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn: 9.000.000đ – 12.000.000đ + Thưởng (nếu có)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Ưu đãi cho con khi tham gia học tại hệ thống.

Tham gia các buổi team building, du lịch, happy hour, sinh nhật hàng tháng cùng Trung tâm;

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...);

Cách Thức Ứng Tuyển

