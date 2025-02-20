Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH PROPERTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ nội bộ.

Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo giai đoạn, sản phẩm. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển.

Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Đối chiếu, kiểm tra các thủ tục liên quan đến kinh doanh như: thưởng kinh doanh, hoa hồng kinh doanh,….

Theo dõi công nợ của các nhà cung cấp

Theo dõi, bóc tách các loại chi phí, phí thuế