Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PICASSO MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Châu Long, Ba Đình, Quận Ba Đình

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nội dung của các hồ sơ thanh toán.

Kiểm tra công nợ trước khi làm thủ tục tạm ứng, thanh toán

Kiểm tra, cập nhật các chính sách giá, chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi,..

Cập nhật, lập chứng từ thanh toán tiền mặt, thanh toán ngân hàng

Theo dõi kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng ngày

Thực hiện lập báo cáo thu – chi và các báo cáo quản lý

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, khách hàng, vật tư tiêu hao, tồn kho

Đánh giá và nhận diện rủi ro tài chính, thất thoát, thiệt hại trong các quy trình vận hành ở các phòng ban chi nhánh

Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, kho, quỹ... định kỳ, đột xuất hàng năm

Chịu trách nhiệm với cấp trên về những thông tin giám sát/kiểm soát và thực hiện các yêu cầu theo định hướng của cấp trên bao gồm các hoạt động tại các chi nhánh trong việc thực hiện đúng quy chế, chính sách, thủ tục, quy trình, quy định, bảo mật thông tin, công – lương Công ty đã ban hành

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

1.Năng lực cá nhân:

Khả năng tổng hợp thông tin

Khả năng sắp xếp công việc

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập chịu được áp lực công việc

Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên nghành kiểm toán, kế toán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, word, excel, phần mềm kế toán

2.Yêu cầu về văn hóa:

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, thái độ cầu tiến

Chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao

Không ngừng học hỏi

Tích cực, trung thực, rõ ràng, cẩn trọng, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Trung thực, nguyên tắc

Thu nhập: 10 triệu/tháng – 13 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày + Phụ cấp phái đẹp 300.000 VNĐ/ngày (Nữ) + Phụ cấp nuôi con nhỏ 300.000 VNĐ/bé + Thưởng.

Khuyến khích, tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và thể hiện bản thân.

Công ty có hơn 10 năm phát triển, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

Hoạt động nội bộ: du lịch 01 lần/năm, tổng kết (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng), khám sức khỏe định kỳ, giảm chi phí khám chữa răng tại phòng khám cho bản thân và gia đình, được chăm sóc răng miệng theo các sự kiện “Care Day” của công ty, Happy time – Happy Hours,…

