Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Đối soát công nợ, báo cáo công nợ cuối tháng.
Xuất hóa đơn điện tử
Cân đối kế toán, lấy đầu ra đầu vào Báo cáo kế toán nội bộ
Làm các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của quản lý….
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25-45.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính. Thành thạo word, Excel, các phần mềm về kế toán …
Kinh nghiệm: từ 2 - 3 năm trở lên, yêu cầu trong công việc phải làm chỉn chu, cẩn thận. Nhiệt tình trong công việc, vui vẻ, hòa đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương thỏa thuận, trả theo năng lực (có phụ cấp ăn trưa). Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định: BHXH, thưởng lễ tết, … Ngày nghỉ và các chế độ khác theo quy định.
Du lịch thường niên năm 1-2 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
