Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Đối soát công nợ, báo cáo công nợ cuối tháng.

Xuất hóa đơn điện tử

Cân đối kế toán, lấy đầu ra đầu vào Báo cáo kế toán nội bộ

Làm các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của quản lý….

Độ tuổi: 25-45.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính. Thành thạo word, Excel, các phần mềm về kế toán …

Kinh nghiệm: từ 2 - 3 năm trở lên, yêu cầu trong công việc phải làm chỉn chu, cẩn thận. Nhiệt tình trong công việc, vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TRÀNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận, trả theo năng lực (có phụ cấp ăn trưa). Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định: BHXH, thưởng lễ tết, … Ngày nghỉ và các chế độ khác theo quy định.

Du lịch thường niên năm 1-2 lần.

