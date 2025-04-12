Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Hà , Cienco 5, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Chủ yếu làm hồ sơ kế toán cho dự án (mỗi năm khoảng 2-4 dự án).
Xử lý các nghiệp vụ kế toán cơ bản;
Làm việc độc lập, không có đồng nghiệp kế toán khác ngồi cùng văn phòng
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, quản lý chi phí dự án.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
Thực hiện các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Thành thạo phần mềm kế toán (Fast...)
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG TÂM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 110 Hoàng Quốc Việt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

