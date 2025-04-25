Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ
Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1187 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 10 Triệu
Theo dõi, nhập mua hàng hóa, theo dõi công nợ phải trả,
Làm thủ tục thanh toán cho NCC
Đối chiếu kiểm kho giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế của thủ kho
Quyết toán chi phí xăng xe tạm ứng của nhân viên kho
Phân bổ CCCD, chi phí trả trước
Hạch toán số dư tài khoản ngân hàng lên phần mềm, đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế các cửa hàng,
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Tài chính
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, ngân hàng, kho...Sử dụng phần mềm Misa; thành thạo Word/ Excel
Có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên
Thành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, ngân hàng, kho...Sử dụng phần mềm Misa; thành thạo Word/ Excel
Có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực ( 9.5tr - 10tr ) công ty hỗ trợ ăn trưa
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm
Lương tháng 13 (phụ thuộc vào số tháng đóng góp cho công ty) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty
Tham gia BHXH theo Luật định, ký hợp đồng chính thức có 12 ngày phép/ năm
Thời gian: Làm việc từ 8h:18h, T2- T6, nghỉ 2 thứ 7/tháng theo sắp xếp của trưởng bộ phận
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm
Lương tháng 13 (phụ thuộc vào số tháng đóng góp cho công ty) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty
Tham gia BHXH theo Luật định, ký hợp đồng chính thức có 12 ngày phép/ năm
Thời gian: Làm việc từ 8h:18h, T2- T6, nghỉ 2 thứ 7/tháng theo sắp xếp của trưởng bộ phận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI