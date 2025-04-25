Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1187 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

Theo dõi, nhập mua hàng hóa, theo dõi công nợ phải trả,

Làm thủ tục thanh toán cho NCC

Đối chiếu kiểm kho giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế của thủ kho

Quyết toán chi phí xăng xe tạm ứng của nhân viên kho

Phân bổ CCCD, chi phí trả trước

Hạch toán số dư tài khoản ngân hàng lên phần mềm, đối chiếu quỹ tiền mặt giữa sổ sách và thực tế các cửa hàng,

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán/ Tài chính

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền mặt, ngân hàng, kho...Sử dụng phần mềm Misa; thành thạo Word/ Excel

Có kinh nghiệm kế toán từ 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ( 9.5tr - 10tr ) công ty hỗ trợ ăn trưa

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm

Lương tháng 13 (phụ thuộc vào số tháng đóng góp cho công ty) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh Công ty

Tham gia BHXH theo Luật định, ký hợp đồng chính thức có 12 ngày phép/ năm

Thời gian: Làm việc từ 8h:18h, T2- T6, nghỉ 2 thứ 7/tháng theo sắp xếp của trưởng bộ phận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin