Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực hiện việc kế toán nội bộ của công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo

Ghi chép, xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày liên quan đến thu chi, công nợ, tài sản, hàng tồn kho…

Lập các báo cáo kế toán định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý, năm) theo quy định của pháp luật và công ty.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và đầy đủ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng giao tiếp tốt.

Mức lương 5.000.000 - 7.000.0000, được xem xét tăng lương định kỳ.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp trong công ty phần mềm.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường niên.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

