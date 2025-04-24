Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh dropshipping.

Theo dõi và kiểm soát công nợ đối tác và khách hàng.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận từ các nền tảng thương mại điện tử

Theo dõi tài khoản ngân hàng và quản lý dòng tiền,

Thực hiện báo cáo bộ hàng ngày, tháng.

Kiểm soát chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng mua bán theo đúng quy định

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán.

Các công việc nội bộ khác của phòng khi được giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc dropshipping.

Thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Google Sheets, v.v.).

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10- 12 triệu/tháng hoặc hơn tuỳ năng lực

BHXH sau 2 tháng thử việc

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Tháng lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ, Tết lớn…

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát hàng năm, teambuilding định kỳ cùng nhiều trải nghiệm với các CLB thể dục thể thao.

Đầy đủ chế độ về hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau,….

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, sáng tạo.

Địa điểm: Toà Nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global

