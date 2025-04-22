Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn biệt thự M01

- 17 KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ
Thực hiện mua hàng và kiểm soát tồn kho hàng hoá
Tập hợp hồ sơ chứng từ kế toán thuế
Thu hồi công nợ
Theo dõi chấm công và tổng hợp lương hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới
Nhanh nhẹn, chủ động và cầu tiến trong công việc
Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo các phầm mềm kế toán
Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng dự án là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần (Từ tháng 5, nghỉ 2 thứ 7/tháng)
Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định
Mức lương cố định từ 10-12 triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực.
Thưởng theo doanh số cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Lô D31 - BT2 Tại Khu D, Khu Đô Thị Mới Hai Bên Đường L, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

