Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn biệt thự M01 - 17 KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ

Thực hiện mua hàng và kiểm soát tồn kho hàng hoá

Tập hợp hồ sơ chứng từ kế toán thuế

Thu hồi công nợ

Theo dõi chấm công và tổng hợp lương hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới

Nhanh nhẹn, chủ động và cầu tiến trong công việc

Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo các phầm mềm kế toán

Có kinh nghiệm trong ngành xây dựng dự án là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: Từ thứ 02 – thứ 07 hàng tuần (Từ tháng 5, nghỉ 2 thứ 7/tháng)

Thời gian nghỉ ngơi, lễ tết, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định

Mức lương cố định từ 10-12 triệu VNĐ/tháng tùy theo năng lực.

Thưởng theo doanh số cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XANH 3I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin