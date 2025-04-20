Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ;

Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và an toàn;

Kiểm soát dữ liệu bán hàng – thu tiền của chi nhánh

Kiểm soát hàng hoá nhập xuất tồn kho, TSCĐ - CCDC của chi nhánh;

Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác;

Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng;

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học ngành kế toán;

Độ tuổi: Sinh năm 98- 2k2;

Thành thạo kỹ năng và các phần mềm văn phòng;

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9.000.000 VNĐ + 500.000 Phụ cấp

Thử việc 2 tháng 85% lương;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Ngoài ra có thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...);

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty;

Được cung cấp thiết bị làm việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin