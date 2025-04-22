Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi thu – chi hàng ngày của công ty (bao gồm nhập hàng, chi phí marketing, vận chuyển, nhân sự…)
Tính giá vốn sản phẩm nhập khẩu từ 1688, Taobao, Tmall (bao gồm phí ship, nội địa, tỉ giá,…)
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhân viên và các bên liên quan
Tổng hợp báo cáo nội bộ định kỳ: lợi nhuận theo sản phẩm, đơn hàng, chiến dịch marketing
Kiểm soát tồn kho, luân chuyển hàng hóa
Làm việc với các bộ phận liên quan (marketing, kho, vận hành) để đối soát số liệu
Đề xuất phương án tối ưu chi phí, cảnh báo dòng tiền âm hoặc chi không hợp lý
Các công việc chuyên môn khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chấp nhận mới ra trường
Thành thạo Excel / Google Sheet, ưu tiên biết phần mềm Kiotviet hoặc tương tự
Tư duy logic, cẩn thận – trung thực – chủ động
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường bán hàng online, eCommerce, nhập khẩu hàng Trung
bán hàng online, eCommerce, nhập khẩu hàng Trung

Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 10 triệu tùy năng lực
Thưởng theo hiệu quả làm việc
Môi trường trẻ, thoải mái
Nghỉ lễ Tết theo nhà nước
Thời gian có thể linh hoạt nếu chứng minh được năng lực
Có Bảo Hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 1 TT10 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

