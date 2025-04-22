Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi thu – chi hàng ngày của công ty (bao gồm nhập hàng, chi phí marketing, vận chuyển, nhân sự…)
Theo dõi thu – chi hàng ngày
Tính giá vốn sản phẩm nhập khẩu từ 1688, Taobao, Tmall (bao gồm phí ship, nội địa, tỉ giá,…)
Tính giá vốn sản phẩm nhập khẩu
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhân viên và các bên liên quan
Đối chiếu công nợ
Tổng hợp báo cáo nội bộ định kỳ: lợi nhuận theo sản phẩm, đơn hàng, chiến dịch marketing
Tổng hợp báo cáo nội bộ định kỳ
Kiểm soát tồn kho, luân chuyển hàng hóa
Kiểm soát tồn kho
Làm việc với các bộ phận liên quan (marketing, kho, vận hành) để đối soát số liệu
Làm việc với các bộ phận liên quan
Đề xuất phương án tối ưu chi phí, cảnh báo dòng tiền âm hoặc chi không hợp lý
Đề xuất phương án tối ưu chi phí
Các công việc chuyên môn khác khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chấp nhận mới ra trường
Thành thạo Excel / Google Sheet, ưu tiên biết phần mềm Kiotviet hoặc tương tự
Thành thạo Excel / Google Sheet
Tư duy logic, cẩn thận – trung thực – chủ động
cẩn thận – trung thực – chủ động
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường bán hàng online, eCommerce, nhập khẩu hàng Trung
bán hàng online, eCommerce, nhập khẩu hàng Trung
Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
– 10 triệu
Thưởng theo hiệu quả làm việc
Môi trường trẻ, thoải mái
Nghỉ lễ Tết theo nhà nước
Thời gian có thể linh hoạt nếu chứng minh được năng lực
Có Bảo Hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
