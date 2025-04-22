Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi thu – chi hàng ngày của công ty (bao gồm nhập hàng, chi phí marketing, vận chuyển, nhân sự…)

Tính giá vốn sản phẩm nhập khẩu từ 1688, Taobao, Tmall (bao gồm phí ship, nội địa, tỉ giá,…)

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhân viên và các bên liên quan

Tổng hợp báo cáo nội bộ định kỳ: lợi nhuận theo sản phẩm, đơn hàng, chiến dịch marketing

Kiểm soát tồn kho, luân chuyển hàng hóa

Làm việc với các bộ phận liên quan (marketing, kho, vận hành) để đối soát số liệu

Đề xuất phương án tối ưu chi phí, cảnh báo dòng tiền âm hoặc chi không hợp lý

Các công việc chuyên môn khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, chấp nhận mới ra trường

Thành thạo Excel / Google Sheet, ưu tiên biết phần mềm Kiotviet hoặc tương tự

Tư duy logic, cẩn thận – trung thực – chủ động

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong môi trường bán hàng online, eCommerce, nhập khẩu hàng Trung

Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 10 triệu tùy năng lực

Thưởng theo hiệu quả làm việc

Môi trường trẻ, thoải mái

Nghỉ lễ Tết theo nhà nước

Thời gian có thể linh hoạt nếu chứng minh được năng lực

Có Bảo Hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Borome Việt Nam

