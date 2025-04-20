Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 02 - 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ

Hạch toán hóa đơn, chứng từ kế toán

Lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách khoa học

Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán định kỳ

Quản lý ngân sách, đối soát doanh thu – chi phí

Lập các báo cáo kế toán nội bộ định kỳ hoặc theo yêu cầu

Phối hợp và hỗ trợ các kế toán nội bộ khác

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

Trình độ: Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Đi du lịch 2 lần 1 năm

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.

Được cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

