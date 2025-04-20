Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PERVASEL
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY TNHH PERVASEL

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 02

- 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ
Hạch toán hóa đơn, chứng từ kế toán
Lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách khoa học
Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán định kỳ
Quản lý ngân sách, đối soát doanh thu – chi phí
Lập các báo cáo kế toán nội bộ định kỳ hoặc theo yêu cầu
Phối hợp và hỗ trợ các kế toán nội bộ khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 30 tuổi
Trình độ: Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.
Được cấp máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PERVASEL

CÔNG TY TNHH PERVASEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hả Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

