Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PERVASEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 02
- 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ
Hạch toán hóa đơn, chứng từ kế toán
Lưu trữ, quản lý chứng từ, sổ sách khoa học
Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán định kỳ
Quản lý ngân sách, đối soát doanh thu – chi phí
Lập các báo cáo kế toán nội bộ định kỳ hoặc theo yêu cầu
Phối hợp và hỗ trợ các kế toán nội bộ khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Dưới 30 tuổi
Trình độ: Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Trình độ: Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Đi du lịch 2 lần 1 năm
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.
Được cấp máy tính làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PERVASEL
