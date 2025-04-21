Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, toà nhà Tasco, lô HH2
- 2 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Lập chứng từ xuất nhập trên phần mềm Misa
Kiểm tra, kiểm soát chi phí, doanh thu theo công trình, báo cáo lãi lỗ công trình theo Phương án kinh tế đã lập.
Theo dõi công nợ khách hàng, đề xuất thanh toán và làm hstt xuất hóa đơn;
Hạch toán ngân hàng, và các việc theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ Có kinh nghiệm từ 5 năm làm kế toán nội bộ công ty xây dựng,
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính… liên quan đến công việc
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, excel, word
Là người nhiệt tình, cẩn trọng trong công việc, ý thức tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận: 12.000.000đ – 16.000.000đ (Gross)
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN….phép năm theo qui định
Mua bảo hiểm sức khoẻ cao cấp PTI công ty gia hạn hàng năm
Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty
Tham gia hoạt động, sự kiện nội bộ, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng hỗ trợ nhau
Và các chính sách khác theo qui định chung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 - VC9 Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
