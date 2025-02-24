Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 ngõ 165 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

1.1 Công việc Kế toán (60%)

a. Kế toán tổng hợp:

- Lập và kiểm soát chứng từ kế toán

- Theo dõi và quản lý doanh thu, chi phí

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm

- Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

- Quản lý và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng

b. Kế toán nhân sự:

- Tính lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên

- Tính các khoản bảo hiểm, thuế TNCN

- Lập bảng lương và phiếu lương hàng tháng

- Thanh toán lương qua ngân hàng

1.2 Công việc Hành chính (40%)

a. Quản lý nhân sự:

- Chấm công, tổng hợp bảng công hàng tháng

- Theo dõi ngày nghỉ, phép năm của nhân viên

- Lưu trữ hồ sơ nhân sự

- Hỗ trợ tuyển dụng (đăng tin, sàng lọc CV)

b. Hành chính văn phòng:

- Quản lý công văn, giấy tờ, con dấu công ty

- Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng

- Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng

- Điều phối xe công ty (nếu có)

- Đón tiếp khách

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm & Bằng cấp:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán thực hành

- Kinh nghiệm:

+ Với người mới: Có thể đào tạo

+ Với người có kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng:

- Thành thạo Excel và Word

- Sử dụng được phần mềm kế toán (Misa, Fast, ...)

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tố chất:

- Chăm chỉ, có trách nhiệm cao

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với người mới/học việc/đợi bằng:

- Lương khởi điểm: 5-7 triệu/tháng

- Được đào tạo về nghiệp vụ

- Tăng lương sau thời gian thử việc

Đối với người đã có bằng:

- Lương khởi điểm: 6-8 triệu/tháng

- Thưởng hiệu quả công việc

Đối với người có bằng và kinh nghiệm 2-3 năm:

- Lương: 8-10 triệu/tháng (theo năng lực)

Chế độ chung:

- Thử việc: 2 tháng (hưởng 85% lương)

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Thưởng Lễ, Tết

- Nghỉ phép theo luật

- Du lịch công ty hàng năm

- Xét tăng lương 6 tháng/lần

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam

