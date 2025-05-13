Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Căn cứ phiếu đề nghị xuất hàng của phòng kinh doanh- Kiểm tra và lập phiếu bán hàng định khoản trên phần mềm Misa, đối chiếu số liệu hàng hoá xuất ra với bộ phận kho hàng.

- Căn cứ vào chứng từ mua hàng - Kiểm tra và lập phiếu nhập kho hàng hoá, định khoản trên phần mềm Misa, đối chiếu số liệu hàng hoá nhập với bộ phận kho hàng.

- Theo dõi công nợ, xuất hoá đơn GTGT.

- Theo dõi và giao dịch TGNH

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,...

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có sức khỏe, nhanh nhẹn, trung thực

- Độ tuổi 25-35

- Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán

- Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, tâm huyết .

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt

- Biết lắng nghe và cầu thị của lãnh đạo công ty

- Khả năng bao quát và giám sát công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7- 11 triệu (tùy theo năng lực) + thưởng theo quy định công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy đinh của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH

