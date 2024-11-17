Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: km 12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày.

- Lập chứng từ kế toán ban đầu (phiếu nhập, phiếu xuất ) dựa vào chứng từ gốc hợp lệ.

- Kiểm tra việc thực hiện phát hành và lưu chuyển chứng từ theo qui định.

- Đối chiếu các số liệu nhập xuất với các chứng từ liên quan ( hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng ...). Nhập liệu vào hệ thống và xử lý số liệu nhập xuất.

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ thu chi lên phần mềm kế toán.

-Theo dõi doanh thu bán hàng toàn công ty, lập bảng kê bán ra theo mẩu báo cáo.

- Đối chiếu các khoản công nợ phát sinh. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các phát sinh này.

- Báo cáo tình hình công nợ định kỳ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc .

- Lập biên bản đối chiếu cộng nợ khi có yêu cầu (của Ban Giám đốc hoặc Kế toán trưởng) và cuối mỗi niên kỳ kế toán.

- Quản lý việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng theo từng đối tượng.

- Giao dịch với ngân hàng và theo dõi số liệu vào, ra theo yêu cầu thanh toán.

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của Trưởng phòng kế toán , Phó phòng kế toán (trong quyền

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – hết thứ 7, giờ hành chính.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản từ 7.000.000 – 12.000.000 vnđ/tháng (hoặc thỏa thuận)

- Thưởng tháng lương thứ 13, các chế độ phụ cấp, lương thưởng theo quy định của công ty

- Phúc lợi hấp dẫn: thưởng Tết 1 - 3 tháng lương, bảo hiểm, khám sức khỏe, du lịch, teambuilding, thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, BHXH, BHYT, BHTN, ....

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Nhật Minh Anh

