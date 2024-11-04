Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse V1 - A01, The Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Hành chính nhân sự

• Thực hiện công tác hành chính: soạn thảo văn bản, lưu trữ, tiếp nhận...

• Quản lý tài sản tại văn phòng, báo sửa chữa, bảo hành các thiết bị

• Theo dõi, đặt VPP, cấp phát thiết bị làm việc

• Quản lý Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự

• Theo dõi, chấm công ngày phép

• Thực hiện tính lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, báo tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ của nhân viên...

2. Công tác kế toán

• Thực hiện công tác thanh toán, tạm ứng phát sinh

• Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng khách hàng

• Rà soát tổng hợp chứng từ kê khai GTGT

• Giao dịch ngân hàng: Lập UNC, hồ sơ vay vốn, đáo hạn, thanh toán khoản vay, phát hành bảo lãnh...

• Theo dõi dòng tiền, tổng hợp chi phí dự án.

• Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng của các công trình

• Lưu trữ hồ sơ công ty, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định của Công ty và pháp luật

• Thực hiện các công việc được giao khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

• Có ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm kế toán, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại các Công ty xây dựng

• Hoạt bát, nhanh nhẹn, hòa đồng...

• Có kinh nghiệm làm các công việc hành chính là một lợi thế;

• Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chi tiết, có trách nhiệm cao trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập 8- 11 Triệu/ Tháng

• Được học hỏi và đào tạo, có cơ hội thăng tiến.

• Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc

• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH, BHYT, BHTN;

• Được hưởng chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, các ngày nghỉ phép khác theo quy định của Luật;

• Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm như: Tết Dương lịch, 30/4, Trung Thu, 2/9, Tết Âm lịch...

• Thưởng doanh thu cuối năm (tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN HƯNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin