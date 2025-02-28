Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An
- Hà Nội:
- Tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng kinh doanh đẩy về PKT -> Check hàng tồn kho cho đơn hàng -> báo lại NVKD nhưng mặt hàng đủ và thiếu -> đàm phán, thương thảo giá, so sánh giá với bên các nhà cung cấp -> Đề xuất mua hàng với Giám Đốc -> GĐ duyệt và thực hiện mua hàng cho các đơn hàng thiếu ->Bám sát,tiếp nhận đầy đủ hàng hóa đặt về và bàn giao cho kho
Lên đơn hàng hoàn chỉnh theo mẫu biểu của công ty và đẩy đơn xuống kho ( đẩy vào nhóm kế toán-kho)
Check lại với khách hàng về đơn hàng sau khi đội vận chuyển đã giao hàng xong ( hàng hóa: chất lượng, số lượng, chất lượng dịch vụ giao hàng…)
Tiếp nhận thông tin và lên hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu
Check hóa đơn hàng hóa (khi có yêu cầu hỗ trợ từ trường phòng kế toán)
Tìm kiếm và liên hệ với các nhà xe khi có đơn hàng cần gửi xe đến cho khách hàng
Liên hệ với khách hàng và các nhà xe, khi có đơn hàng trả lại -> sau đó tương tác với thủ kho thông tin để thủ giao cho bên lái xe đi nhận hàng về
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học /cao đẳng / Trung cấp
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp Ăn trưa
Chế độ phúc lợi
Đóng BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức
Hưởng tháng lương thứ 13
Hưởng phép năm
Thưởng các ngày lễ ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI