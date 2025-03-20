Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9 toà nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Kế toán nội bộ

Nhập liệu, xử lý dữ liệu kế toán, lập báo cáo theo yêu cầu.

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán.

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến kế toán.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán nội bộ ưu tiên đã từng làm công ty nước ngoài.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, tin học văn phòng.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home Thì Được Hưởng Những Gì

Lcb 12 + thưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy (08h40-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home

