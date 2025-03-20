Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 9 toà nhà CIC, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Nhập liệu, xử lý dữ liệu kế toán, lập báo cáo theo yêu cầu.
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến kế toán.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán nội bộ ưu tiên đã từng làm công ty nước ngoài.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, tin học văn phòng.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lcb 12 + thưởng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy (08h40-17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Diamond Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
