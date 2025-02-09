Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 Tòa Việt Tower, số 01 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Công việc phát sinh theo ngày

Tải dữ liệu thu tiền, doanh thu ngày n-1 từng phòng khám đối soát với thu ngân phòng khám

Import dữ liệu chứng từ thu tiền, hoá đơn về Misa nội bộ

Đối soát doanh thu chi phí các bên bảo hiểm

Soát xét chứng từ thu chi trước khi chuyển kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc thanh toán cho các phòng khám,

các nhà cung cấp, các khoản chi nội bộ.

Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo quy định

Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện thu, chi theo quy định,

đối chiếu kiểm tra quỹ mỗi ngày

Thực hiện các công việc của phòng tài chính kế toán dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng, người phụ trách phòng kế toán và ban lãnh đạo.

Công việc phát sinh theo tháng

Soát xét kế hoạch tài chính/ đề nghị hoàn ứng quỹ tháng của PK

Báo cáo công nợ phải thu khách hàng theo tuần đối chiếu và nhắc nhở PK liên hệ khách hàng.

Báo cáo doanh thu tổng theo PK làm căn cứ đề xuất thưởng nhanh nếu đạt taget

Báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ

Báo cáo doanh thu chi tiết theo bác sĩ làm căn cứ tính lương kpi

Xoát xét KPI lương sản phẩm PK, MKT, QLCLDV

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các nghành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, ...

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 1995-1980

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống công ty chuỗi, hoặc các công ty quy mô >150 nhân viên.

Làm việc độc lập, Làm việc nhóm

Có trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp

Lương cứng deal từ 12-15tr/ tháng

Phụ cấp ăn trưa 780k/ tháng

Không yêu cầu Laptop

Ưu đãi sử dụng dịch vụ khi trở thành nhân viên chính thức tại Việt Pháp giảm tới 60%

Tham gia team Building, Kickoff, Workshop, du lịch hàng năm.

Được hưởng các chính sách BHXH, chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, phép năm, phúc lợi theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Nha khoa Việt Pháp

