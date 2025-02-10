Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà HLT, số 23, ngõ37/2, Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi thu, chi tiền mặt hàng ngày và làm báo cáo thu-chi tiền hàng tuần, hàng tháng theo quy định

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp dịch vụ, kiểm soát, đôn đốc NVKD thanh toán công nợ với khách hàng,

Nhập dữ liệu thu chi vào phần mềm kế toán

Tính lương hàng tháng cho cán bộ nhân viên

Một số công việc hành chính khác khi được được giao

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

1 năm kinh nghiệm ở vị trí tưởng đương

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), biết sử dụng phần mềm kế toán: Misa...

Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực

Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Khả năng quản lý các dữ liệu và tài liệu

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương ban đầu : 10-15TR ( Hoặc thương lượng khi phỏng vấn), có tăng theo năng lực làm việc thực tế của ứng viên.

- Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

- Công ty đóng 100% BHXH cho nhân viên

- Phúc lợi đầy đủ : Tiền thưởng các ngày lễ, tết theo quy định, ngày sinh nhật, mùng 08/03, 20/10, Trung thu, 01/06, hiếu hỉ....

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty (có người nấu cơm siêu ngon, sạch sẽ)

