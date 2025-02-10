Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà HLT, số 23, ngõ37/2, Phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi thu, chi tiền mặt hàng ngày và làm báo cáo thu-chi tiền hàng tuần, hàng tháng theo quy định
Theo dõi công nợ với nhà cung cấp dịch vụ, kiểm soát, đôn đốc NVKD thanh toán công nợ với khách hàng,
Nhập dữ liệu thu chi vào phần mềm kế toán
Tính lương hàng tháng cho cán bộ nhân viên
Một số công việc hành chính khác khi được được giao
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tưởng đương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), biết sử dụng phần mềm kế toán: Misa...
Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực
Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Khả năng quản lý các dữ liệu và tài liệu
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương ban đầu : 10-15TR ( Hoặc thương lượng khi phỏng vấn), có tăng theo năng lực làm việc thực tế của ứng viên.
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.
- Công ty đóng 100% BHXH cho nhân viên
- Phúc lợi đầy đủ : Tiền thưởng các ngày lễ, tết theo quy định, ngày sinh nhật, mùng 08/03, 20/10, Trung thu, 01/06, hiếu hỉ....
- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm
- Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty (có người nấu cơm siêu ngon, sạch sẽ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Gia Good Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI