Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

1.Xuất Hóa Đơn Cho Khách

Thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty để chuẩn bị đầu vào 1 cách hợp lý, chính xác, đảm bảo các hóa đơn đều tuân thủ quy định của pháp luật.

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

2.Theo Dõi Công Nợ Khách Hàng

Theo dõi, kiểm tra và cập nhật công nợ của khách hàng.

Thống kê và báo cáo tình trạng công nợ hàng tuần, hàng tháng.

Hỗ trợ thu hồi công nợ khách hàng (Nếu cần)

3. Thực hiện các công việc quản lý nội bộ

Quản lý và giám sát các hoạt động thu chi nội bộ của cửa hàng và thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan.

Theo dõi, xuất nhập hàng hoá trên PM Nhanh.

Hỗ trợ hoạt động kiểm kho định kỳ.

Và các công việc khác liên quan được phân công

4. Quản Lý Chứng Từ và Hợp Đồng

Làm việc với khách hàng về các đơn hàng hợp đồng, lên hợp đồng với khách hàng, theo dõi hành trình đơn hàng, hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hợp đồng với khách hàng.

Lưu trữ và quản lý tất cả các chứng từ, hợp đồng kế toán liên quan đến thuế.

5. Cung Cấp Số Liệu và Giấy Tờ Cho Bên Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Chuẩn bị và cung cấp các số liệu, giấy tờ cần thiết cho đơn vị dịch vụ kế toán thuế để thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Phối hợp chặt chẽ với bên dịch vụ thuế trong mọi vấn đề liên quan đến kê khai thuế.

Cùng với bên dịch vụ thuế hoặc trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ sinh năm từ 1988-2000

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất hóa đơn, công nợ.

Tiếp thu nhanh, thành thạo excel,

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, chủ động làm việc.

Làm việc có trách nhiệm, nguyên tắc và chặt chẽ

Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc trên Pm MISA, nhanh, kiotviet và sàn TMĐT

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10tr

Phụ cấp: 500k/tháng

Đóng BHXH/BHSK sau tháng thử việc

Thưởng theo DS công ty sau 3 tháng chính thức

Được hưởng lương tháng T13, thưởng tết, sinh nhật, hiếu hỉ, các chế độ phúc lợi khác

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.