Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Louis 7, KĐT Đền Lừ, Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện việc ghi chép cập nhật quản lý sổ sách kế toán phát sinh hàng ngày vào hệ thống kế toán đầy đủ.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ sách, đảm bảo tính chính xác của các giao dịch.
Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn từ các bộ phận liên quan.
Xử lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ theo quy định của công ty và pháp luật.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến kế toán khi cần thiết.
Làm bảng lương nội bộ hàng tháng và BHXH
Theo dõi công nợ, lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả và đôn đốc thu hồi nợ.
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp và các đối tác liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc phòng kế toán.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.
Sử dụng thành thạo excel, Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt
Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài.
Trung thực, trách nhiệm, tận tâm
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán của cùng một công ty.
Địa chỉ làm việc: 56 Louis 7, KĐT Đền Lừ, Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000 - 12.000.000/ tháng (deal theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Team building 1 - 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Hồ Đắc Đi, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

