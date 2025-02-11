Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Dũng Mori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Dũng Mori
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trụ sở Công ty CP Dũng Mori tại 49 Galaxy 3, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi các khoản thu tiền tại các quỹ, tiền gửi ngân hàng đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các khoản thu tiền hằng ngày.
Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
Phụ trách chấm công, tính lương thực tế cho nhân viên công ty.
Sắp xếp, lưu trữ và bảo mật hồ sơ kế toán các giấy tờ nội bộ một cách an toàn, khoa học.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành tài chính, kế toán....
Yêu cầu kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 6 tháng
Tin học văn phòng tốt
Tiếng Nhật cơ bản
Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, kỷ luật trong công việc;
Nữ từ 22-30 tuổi.
Yêu cầu kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 6 tháng
Tin học văn phòng tốt
Tiếng Nhật cơ bản
Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, kỷ luật trong công việc;
Nữ từ 22-30 tuổi.
Tại Công ty cổ phần Dũng Mori Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận upto 10.000.000 VND. Xét tăng lương hàng năm
Trợ cấp ăn trưa 690.000 VND/ tháng, trợ cấp đi lại 300.000/tháng (tính theo số ngày đi làm thực tế)
Cấp phát thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
Thưởng/Nghỉ các ngày Lễ - Tết theo quy định của Luật Lao Động và theo quy định công ty.
Du lịch công ty, teambuilding...
Hỗ trợ các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho nhân viên. Được đào tạo tiếng Nhật phục vụ công việc miễn phí.
Trợ cấp ăn trưa 690.000 VND/ tháng, trợ cấp đi lại 300.000/tháng (tính theo số ngày đi làm thực tế)
Cấp phát thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
Thưởng/Nghỉ các ngày Lễ - Tết theo quy định của Luật Lao Động và theo quy định công ty.
Du lịch công ty, teambuilding...
Hỗ trợ các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho nhân viên. Được đào tạo tiếng Nhật phục vụ công việc miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dũng Mori
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI