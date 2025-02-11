Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Dũng Mori làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở Công ty CP Dũng Mori tại 49 Galaxy 3, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi các khoản thu tiền tại các quỹ, tiền gửi ngân hàng đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các khoản thu tiền hằng ngày.

Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý.

Phụ trách chấm công, tính lương thực tế cho nhân viên công ty.

Sắp xếp, lưu trữ và bảo mật hồ sơ kế toán các giấy tờ nội bộ một cách an toàn, khoa học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành tài chính, kế toán....

Yêu cầu kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 6 tháng

Tin học văn phòng tốt

Tiếng Nhật cơ bản

Chăm chỉ, nhiệt tình, sẵn sàng học hỏi, kỷ luật trong công việc;

Nữ từ 22-30 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Dũng Mori Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận upto 10.000.000 VND. Xét tăng lương hàng năm

Trợ cấp ăn trưa 690.000 VND/ tháng, trợ cấp đi lại 300.000/tháng (tính theo số ngày đi làm thực tế)

Cấp phát thiết bị làm việc theo quy định của công ty.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Luật Lao Động

Thưởng/Nghỉ các ngày Lễ - Tết theo quy định của Luật Lao Động và theo quy định công ty.

Du lịch công ty, teambuilding...

Hỗ trợ các khóa đào tạo trong và ngoài công ty nhằm phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho nhân viên. Được đào tạo tiếng Nhật phục vụ công việc miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dũng Mori

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin