Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho

Theo dõi lượng nhập, xuất, tồn kho

Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.

Thường xuyên theo dõi công nợ, định kỳ lập biên bản xác minh công nợ.

Nhập liệu chứng từ vào hệ thống