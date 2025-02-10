Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK 01
- 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
Theo dõi lượng nhập, xuất, tồn kho
Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.
Thường xuyên theo dõi công nợ, định kỳ lập biên bản xác minh công nợ.
Nhập liệu chứng từ vào hệ thống
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21 – 26
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa
Ưu tiên ứng viên biết làm thuế cơ bản
Cẩn thận, chăm chỉ, thật thà
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 9.000.000vnd – 11.000.000vnd + phụ cấp 35k/ngày
Thưởng lễ - Tết
Du lịch định kỳ hằng năm
Đóng BHXH
Chăm sóc da free
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
