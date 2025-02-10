Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 266 ĐỘI CẤN, LIỄU GIAI, BA ĐÌNH, HÀ NỘI, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thu – chi, theo dõi các khoản phải thu, phải trả...
- Chịu trách nhiệm làm bảng lương, thuế TNCN, bảo hiểm cho NV
- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ - xuất nhập khẩu
- Thống kê, tổng hợp, giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên
- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Hạch toán vào phần mềm dữ liệu kế toán - Misa Amis
- Một số thủ tục hành chính và công việc khác khi có phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft, phần mềm Misa
- Trình độ tiếng Anh cơ bản
- Kỷ luật, cẩn thận và có trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thoả thuận
- Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p
- Lương thưởng tháng thứ 13
- Phụ cấp ăn trưa, tiền điện thoại và tiền xăng xe.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc
- Du lịch công ty hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
