Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH M.I.T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kế toán nội bộ

- Thực hiện thu – chi, theo dõi các khoản phải thu, phải trả...

- Chịu trách nhiệm làm bảng lương, thuế TNCN, bảo hiểm cho NV

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ - xuất nhập khẩu

- Thống kê, tổng hợp, giải trình số liệu kế toán theo yêu cầu của cấp trên

- Lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.

- Hạch toán vào phần mềm dữ liệu kế toán - Misa Amis

- Một số thủ tục hành chính và công việc khác khi có phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

- Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft, phần mềm Misa

- Trình độ tiếng Anh cơ bản

- Kỷ luật, cẩn thận và có trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập

Quyền Lợi

- Mức lương: thoả thuận

- Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (nghỉ trưa 1h30p

- Lương thưởng tháng thứ 13

- Phụ cấp ăn trưa, tiền điện thoại và tiền xăng xe.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc

- Du lịch công ty hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển

