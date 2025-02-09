Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Hạch toán, xử lý các Nghiệp vụ kế toán phát sinh: tiền, công nợ, TSCĐ......(đã có bộ phận kế toán vật tư)

Theo dõi và quản lý công nợ.

Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.Tính bảo hiểm cho người lao đông

Phụ trách giao dịch ngân hàng, làm các thủ tục hồ sơ, giấy tờ, hạn mức, vay

Phụ trách khoản nộp tiền và xử lý chế độ BHXH cho NLĐ

Nộp các khoản thuế của công ty

Cung cấp chứng từ, hợp đồng cho kế toán thuế lên báo cáo định kỳ.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ

Thực hiện hạch toán các công việc khác theo yêu cầu của quản lý công ty.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm Kế toán nội bộ tối thiểu 03 năm.

Ưu tiên Nữ, từ 25 - 35 tuổi.

Có khả năng chủ động xử lý vấn đề kế toán..

Trình độ học vấn: có chuyên môn Kế toán – Tài chính.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

Chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về thuế (phối hợp cùng Kế toán thuế Công ty )

Tại CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 – 11.000.000 vnd

Xét thưởng định kỳ hằng tháng cá nhân, team.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÂY XANH HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin