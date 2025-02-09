Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Resco - Biệt thự số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Nhập kho, xuất kho đồng phục nhân viên.

Thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi.

Kiểm tra hoá đơn chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nhập vào phần mềm Amis.

Xuất hóa đơn đầu ra.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Kỹ năng cắt lịch và tính lương theo tiêu chuẩn RBA. (có hướng dẫn cụ thể công việc)

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm, sẽ được hướng dẫn công việc.

Thành thạo word, excel, google sheet, phần mềm Amis.

Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi BHXH, BHYT theo Bộ Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức

Thưởng lễ/tết đầy đủ

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với chính sách đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin