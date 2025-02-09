Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Resco
- Biệt thự số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Nhập kho, xuất kho đồng phục nhân viên.
Thu chi quỹ tiền mặt, tiền gửi.
Kiểm tra hoá đơn chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nhập vào phần mềm Amis.
Xuất hóa đơn đầu ra.
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Kỹ năng cắt lịch và tính lương theo tiêu chuẩn RBA. (có hướng dẫn cụ thể công việc)
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm, sẽ được hướng dẫn công việc.
Thành thạo word, excel, google sheet, phần mềm Amis.
Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi BHXH, BHYT theo Bộ Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức
Thưởng lễ/tết đầy đủ
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với chính sách đãi ngộ tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
