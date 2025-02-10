Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ và dịch vụ tự động hóa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 2A, Trung Yên 11, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý, kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả.

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.

- Theo dõi thu chi nội bộ.

- Quyết toán chi phí các chương trình của công ty

- Tính lương, thưởng, chế độ cho CBNV công ty.

- Thu thập, kiểm soát hoá đơn, chứng từ.

- Giao dịch ngân hàng.

- Hỗ trợ thuế.

- Lập báo cáo tuần – tháng – năm về doanh thu và chi phí

- Quản lý, sắp xếp hồ sơ, chứng từ.

- Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính, kế toán

- Thành thạo word, excel, các phần mềm kế toán

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên và có thể đi làm ngay

Tại Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ và dịch vụ tự động hóa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 - 15 triệu đồng/tháng ( tùy thuộc kinh nghiệm)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thời gian thử việc

- Được hưởng các chế độ lễ, tết

- Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động

- Cơ hội thăng tiến mở.

-Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6. Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ và dịch vụ tự động hóa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin