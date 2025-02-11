Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ thu-chi, tổng hợp quỹ, thống kê thu chi hàng ngày.

Thu thập, xử lý chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ

Theo dõi công nợ,tạm ứng, đối chiếu phải thu, phải trả nội bộ.

Xuất hóa đơn GTGT

Làm một vài bảng lương nội bộ

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Các công việc khác:

Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

Vi tính: Yêu cầu kĩ năng tin học thành thạo: MS Word, Powerpoint, Excel, phần mềm kế toán, ưu tiên thành thạo phần mềm Misa.

Kinh nghiệm từ 6 tháng.

Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán Misa.

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, tích cực, có trách nhiệm.

Kỹ năng kiểm tra, hạch toán chứng từ vào phần mềm theo quy định hiện hành

Thành thạo 1 phần mềm kế toán bất kì, ưu tiên thành thạo phần mềm Misa

Kỹ năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị (Ưu tiên)

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000vnđ - 9.000.000vnđ/tháng

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

