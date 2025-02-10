Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tổng hợp đơn hàng, thu chi hằng ngày

Lập hợp đồng, báo giá, chứng từ, xuất hoá đơn

Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp các chứng từ thanh toán, hoá đơn và chi phí

Ghi nhận và theo dõi các khoản phải trả để thanh toán đúng thời hạn

Theo dõi, thu hồi công nợ của khách hàng và đối tác

Nhận và kiểm tra chứng từ, kê khai thuế (tháng/quý), hạch toán lên sổ sách

Lập HĐLĐ, bảng lương

Lập báo cáo theo tháng hoặc quý

Trong mô tả công việc, công việc nào không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

Công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Đi làm ngay