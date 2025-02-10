Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM
- Hà Nội: 71 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tổng hợp đơn hàng, thu chi hằng ngày
Lập hợp đồng, báo giá, chứng từ, xuất hoá đơn
Tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp các chứng từ thanh toán, hoá đơn và chi phí
Ghi nhận và theo dõi các khoản phải trả để thanh toán đúng thời hạn
Theo dõi, thu hồi công nợ của khách hàng và đối tác
Nhận và kiểm tra chứng từ, kê khai thuế (tháng/quý), hạch toán lên sổ sách
Lập HĐLĐ, bảng lương
Lập báo cáo theo tháng hoặc quý
Trong mô tả công việc, công việc nào không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo
Công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Đi làm ngay
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 1992 - 2001
Có 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thâm niên, thưởng doanh thu, thưởng tết
12 ngày phép/năm
Đóng bảo hiểm xã hội
Tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN EVENT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
