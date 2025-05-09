Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần EUROWIND
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ Phần EUROWIND

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3A tòa 17T2 Hapulico – 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công nợ khách hàng.
• Theo dõi công nợ các khách hàng theo từng đơn hàng và thời hạn thanh toán theo hợp đồng, đốc thúc thu hồi đúng hạn.
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thanh toán nội bộ, thanh toán với nhà cung cấp.
• Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,...
• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương;
• Am hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thuế, tài chính;
• Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc;

Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10.000.000đ -15.000.000đ + lương tháng 13 + thưởng Lễ, Tết,...
• Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
• Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty;
• Môi tường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần EUROWIND

Công ty Cổ Phần EUROWIND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 81 Vũ Trọng Phụng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thanh-toan-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job356203
Mạng xã hội

