Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3A tòa 17T2 Hapulico – 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán công nợ khách hàng.

• Theo dõi công nợ các khách hàng theo từng đơn hàng và thời hạn thanh toán theo hợp đồng, đốc thúc thu hồi đúng hạn.

• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thanh toán nội bộ, thanh toán với nhà cung cấp.

• Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán,...

• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương;

• Am hiểu các quy định pháp luật hiện hành về thuế, tài chính;

• Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc;

Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10.000.000đ -15.000.000đ + lương tháng 13 + thưởng Lễ, Tết,...

• Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;

• Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và công ty;

• Môi tường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

