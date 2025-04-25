Tuyển Kế toán thanh toán Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ
Lập phiếu thu - chi
Quản lý dòng tiền (quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng).
Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp
Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ
Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ bộ chứng từ thanh toán theo quy định.
Các công việc khác theo phân công KTT
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Ưu tiên có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
