Tuyển Kế toán thanh toán Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán thanh toán

Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ

Lập phiếu thu - chi

Quản lý dòng tiền (quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng).

Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp

Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ

Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ bộ chứng từ thanh toán theo quy định.

Các công việc khác theo phân công KTT

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Ưu tiên có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán hiện hành

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Quyền lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

