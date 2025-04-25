Tuyển Kế toán thanh toán Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thanh toán Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ
Lập phiếu thu - chi
Quản lý dòng tiền (quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng).
Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp
Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ
Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, lưu trữ bộ chứng từ thanh toán theo quy định.
Các công việc khác theo phân công KTT

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Ưu tiên có kiến thức về các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Phùng Khoang mới)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

